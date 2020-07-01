Жители Самары саботируют масочный режим

1 Июль 2020 2020-07-01T06:15:35+03:00

В общественном транспорте за соблюдением правил хорошо следят только в метро

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В последние день июня губернатор Дмитрий Азаров полписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Тем не менее, оставил ряд ограничений и жестко прописал необходимость соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Тем временем горожане маски решили снять. Например, в пятничном вагоне электрички, набитой почти под завязку, в маске оказались лишь трое человек.

Интересно, что подобная же ситуация царит в автобусах. А вот самым законопослушным оказалось метро. Во-первых, сюда не пускают без защиты, во-вторых и сами люди не торопятся снимать маску, проникнув в поезд.

В магазинах ситуация лучше, ведь в постановлении прописана обязанность владельцев помещения следить за соблюдением правил внутри. А вот на общественный транспорт в твиттере жалуются периодически.

Сегодня в области снято уже значительное число ограничений. Для того, чтобы разрешили работать фитнес-клубам и спортивным заведениям, ситуация с заболеваемостью должна ещё улучшиться. Но для этого придетсч постараться и самим жителям, которые видимо не до конца верят в опасность для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU