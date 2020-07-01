2020-07-01T07:56:10+03:00
Общество

Самая красивая девочка в мире живет в Сызрани

13-летняя Юлиана Баранникова стала лучшей в своей возрастной номинации [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Самая красивая девочка в мире Юлиана БаранниковаСамая красивая девочка в мире Юлиана Баранникова
Изменить размер текста:

В Сызрани живет самая красивая девочка в мире среди всех 13-летних красоток. Юлиана Баранникова любит танцевать, мечтает попасть в шоу-бадет Тодес. Девочка активно идет к своей мечте о славе. Она в своем возрасте уже стала финалисткой конкурса Юная топ модель России и вощда в команду по хип-хоп танцам, которыми занимается профессионально.

Очаровательная школьница учится в шестом классе. За нее отдали голоса почти 3 тысячи человек. В полуфинал вышли 208 девочек, уже из них самых красивых выбирало жюри. Всего вышло 18 победительниц.

Девушка в 13 лет имеет большой модельный опыт

Девушка в 13 лет имеет большой модельный опыт

Абсолютной победительницей конкурса стала Амаль Самет из Казахстана. В числе финалисток три русские красавицы. У очаровательных девушек большое будущее в модельном мире. < p> Конкурс Самая коасивая девочка в мире проволится каждый год. В этом году в нем приняли участие больше 21 тыс юных красавиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24