1 Июль 2020 2020-07-01T07:56:10+03:00

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В Сызрани живет самая красивая девочка в мире среди всех 13-летних красоток. Юлиана Баранникова любит танцевать, мечтает попасть в шоу-бадет Тодес. Девочка активно идет к своей мечте о славе. Она в своем возрасте уже стала финалисткой конкурса Юная топ модель России и вощда в команду по хип-хоп танцам, которыми занимается профессионально.

Очаровательная школьница учится в шестом классе. За нее отдали голоса почти 3 тысячи человек. В полуфинал вышли 208 девочек, уже из них самых красивых выбирало жюри. Всего вышло 18 победительниц.

Девушка в 13 лет имеет большой модельный опыт

Абсолютной победительницей конкурса стала Амаль Самет из Казахстана. В числе финалисток три русские красавицы. У очаровательных девушек большое будущее в модельном мире. < p> Конкурс Самая коасивая девочка в мире проволится каждый год. В этом году в нем приняли участие больше 21 тыс юных красавиц.

ИСТОЧНИК KP.RU