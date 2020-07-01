В Самарской области мужчина катался на «Калине» пьяный и без прав
Полицейские Кошкинского района Самарской области заметили «Калину», нарушившую правила дорожного движения. Правоохранители остановили водителя. В ходе беседы у него выявили явные признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом.
– Выяснилось, что в мае прошлого года мужчина уже привлекался к суду за аналогичное правонарушение. Тогда он получил 200 часов обязательных работ и лишение прав на два года, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь пьяному лихачу грозит очередное наказание. За повторную езду без документов и в состоянии алкогольного опьянения он может получить реальный тюремный срок. Уголовная статья подразумевает до двух лет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU