В Самарской области мужчина катался на «Калине» пьяный и без прав

1 Июль 2020 2020-07-01T08:32:22+03:00

Мужчина может несколько лет провести в тюрьме Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Полицейские Кошкинского района Самарской области заметили «Калину», нарушившую правила дорожного движения. Правоохранители остановили водителя. В ходе беседы у него выявили явные признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом.

– Выяснилось, что в мае прошлого года мужчина уже привлекался к суду за аналогичное правонарушение. Тогда он получил 200 часов обязательных работ и лишение прав на два года, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь пьяному лихачу грозит очередное наказание. За повторную езду без документов и в состоянии алкогольного опьянения он может получить реальный тюремный срок. Уголовная статья подразумевает до двух лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU