В Самаре иномарка наехала на 76-летнюю старушку

1 Июль 2020 2020-07-01T10:39:49+03:00

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Вчера, 30 июня, в Самаре произошло ДТП. 47-летний водитель «Тойоты» сдавал задним ходом на дублере улицы Демократической. Двигаясь в направлении проспекта Кирова, мужчина не заметил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

– Пешеходный переход был в непосредственной видимости местной жительницы, однако она решила перейти дорогу не по нему. Пенсионерка пострадала, приехавшие медики скорой помощи осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех обстоятельствах дела будут сотрудники ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается всех участников на дороге, в том числе пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU