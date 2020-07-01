В Самарской области управляющая компания загрязняла местную реку отходами

1 Июль 2020 2020-07-01T10:43:40+03:00

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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку показателей сброса сточных вод и модернизации очистных сооружений. Выяснилось, что МУП «Жилкомсервис» осуществляет сброс сточных вод в реку Сок.

– Показатели воды оказались с превышением концентрации загрязняющих веществ. Речь идет о хлоридах, сульфатах, нефтепродуктах, железе, фосфатах. Нарушения не были устранены, поэтому прокурор обратился в суд, – сообщает пресс-служба надзорного органа.

Высшая инстанция назначила соответствующее наказание. На работы по устранению и модернизации очистных сооружений компания потратила более 100 тысяч рублей, сброс же сточных вод прекратили по требованию суда.

ИСТОЧНИК KP.RU