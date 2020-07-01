В Самаре автомеханик решил угнать машину клиента
Сотрудники полиции Самары выяснили, что в Кировском районе города произошел угон «десятки». 40-летний хозяин авто рассказал, что загнал машину на ремонт к автослесарю. Спустя несколько дней и ВАЗ, и работник исчезли.
– Транспортное средство было замечено на территории Красноярского района. Там же был найден и автомеханик. 36-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с преступлениями против собственности, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанный признал свою вину, на него было возбуждено уголовное дело. Транспортное средство удалось вернуть законному хозяину. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU