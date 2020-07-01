2020-07-01T12:31:49+03:00
Общество

В Самаре автомеханик решил угнать машину клиента

Однако преступление удалось достаточно быстро раскрыть
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанный признал свою вину, машину удалось вернуть хозяинуЗадержанный признал свою вину, машину удалось вернуть хозяинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники полиции Самары выяснили, что в Кировском районе города произошел угон «десятки». 40-летний хозяин авто рассказал, что загнал машину на ремонт к автослесарю. Спустя несколько дней и ВАЗ, и работник исчезли.

– Транспортное средство было замечено на территории Красноярского района. Там же был найден и автомеханик. 36-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с преступлениями против собственности, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный признал свою вину, на него было возбуждено уголовное дело. Транспортное средство удалось вернуть законному хозяину. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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