2020-07-01T13:54:17+03:00
Общество

Общественные наблюдатели в Самаре рассказали, что видят на участках голосования

Они объяснили, можно ли считать голосование по поправкам в Конституцию РФ легитимным и прозрачным
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Голосование проходит абсолютно честноГолосование проходит абсолютно честноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Общественные наблюдатели в Самарской области поделились своими впечатлениями от проведения голосования на избирательных участках. Александр Медведев уже не первый год участвует в выборах в таком качестве. Он говорит, что в этом году организовать процедуру голосования было сложнее, но в избиркоме с задачей справились. Все потоки разведены, за дистанцией следят. И при этом не забывают и о главном - о легитимности и прозрачности самого процесса голосования.

- Мы видим и урны, и бюллетени, и списки избирателей. Все абсолютно прозрачно, никаких сомнений не возникает, - рассказал он о работе общественных наблюдателей.

На его участке в школе №21 в Самаре никаких помех и нарушений не было.

31-летняя Светлана Лапшова работает наблюдателем на небольшом участке в родном селе. Говорит, что не задумываясь променяла выходной на такую полезную работу.

- Это важно, помочь людям сделать свой выбор и сделать все, чтобы они были уверены в честности процедуры. Я восхищаюсь работой избирательных комиссий в этом году, потому что эти люди совершили подвиг: шесть дней предварительного голосования, постоянно в защитных костюмах, масках, много вопросов от людей - и очень терпеливые ответы. Я уверена, что выборы проходят абсолютно законно, - поделилась она.

А в это время самая молодая в России избирательная комиссия кинула танцевальный вызов коллегам. Молодые люди с участка № 3045 успевают не только работать, но и дарить людям хорошее настроение.

Зачем на выборах в Самаре устроили танцевальный флешмоб? Об этом рассказал председатель одной из самых молодых избирательных комиссий страны Валентин Сульянов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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