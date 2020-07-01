В Самарской области женщина на квадроцикле врезалась в дерево
Вчера, 30 июня, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП. В аварию попала 51-летняя женщина, которая управляла квадроциклом без мотошлема и не имея при этом прав.
– На одном из участков следования гражданка превысила скорость, не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в дерево. С полученными травмами она была доставлена в реанимационное отделение, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех обстоятельствах происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU