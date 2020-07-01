В Самарской области женщина на квадроцикле врезалась в дерево

1 Июль 2020 2020-07-01T13:33:54+03:00

Пострадавшая была без прав и шлема Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 30 июня, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП. В аварию попала 51-летняя женщина, которая управляла квадроциклом без мотошлема и не имея при этом прав.

– На одном из участков следования гражданка превысила скорость, не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в дерево. С полученными травмами она была доставлена в реанимационное отделение, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех обстоятельствах происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU