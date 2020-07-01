Две трети жителей Самарской области уже выбрали свою Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T14:08:51+03:00

Дмитрий Азаров озвучил явку на 12.00 в регионе по голосованию по поправкам в Конситуцию РФ

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В Самарской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Первые итоги подвели на заседании в видеоформате с губернатором Дмитрием Азаровым. Стало известно, что свое мнение высказали уже около 60% жителей региона. 51% проголосовали досрочно, придя на участки в разные дни или же воспользовавшись выездными услугами комиссий.

- Честно говоря, даже не ожидали столь высокой активности граждан в предыдущие дни. Да, думали, что 1 июля – день выходной, люди обязательно придут, но очень порадовало нас и то, что люди откликнулись сразу после того, как и я, и лидеры общественного мнения пригласили людей прийти на участки для голосования, - рассказал о своих эмоциях от ответственности жителей губернатор.

Он сам проверил, как организована безопасность на участках. При входе получил перчатки, маску, увидел, что у всех есть возможность воспользоваться антисептиками. Одобрила меры безопасности и главный санитарный врач региона Светлана Архипова.

Губернатор отметил, что наплыв граждан для голосования наблюдается с 10.00 . Традиционно ждут активность избирателей ближе к 18.00. Стоит напомнить, что общественные наблюдатели остались довольны легитимностью выборов. А некоторые жители региона уже получили суперпризы викторины. Например, сызранка неожиданно для себя выиграла автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU