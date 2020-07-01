В Самарской области в колонию пытались перебросить «посылку» с телефонами и симками

1 Июль 2020 2020-07-01T14:34:45+03:00

Сотрудники ЛИУ-4 задержали злоумышленников и забрали у них "посылку" / Фото: УФСИН по Самарской области

Для этого злоумышленники изобрели даже новый способ, но и он не помог

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В Самарской области в лечебно-исправительное учреждение № 4 УФСИН пытались перебросить сотовые телефоны и сим-карты. Задумка не удалась - метателей гаджетов задержали. Сделали это сами сотрудники учреждения.

- У задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные предметы: 4 сотовых телефона, зарядное устройство и 16 сим-карт, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники использовали новый способ переброса. Они примотали телефоны между двух досок и мягкой ткани - чтобы переправить их в исправительное учреждение в целости и сохранности. Такое ноу-хау также позволило увеличить дальность броска.

По факту произошедшего провели проверку. Все собранные материалы уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU