В Самарской области в колонию пытались перебросить «посылку» с телефонами и симками
В Самарской области в лечебно-исправительное учреждение № 4 УФСИН пытались перебросить сотовые телефоны и сим-карты. Задумка не удалась - метателей гаджетов задержали. Сделали это сами сотрудники учреждения.
- У задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные предметы: 4 сотовых телефона, зарядное устройство и 16 сим-карт, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники использовали новый способ переброса. Они примотали телефоны между двух досок и мягкой ткани - чтобы переправить их в исправительное учреждение в целости и сохранности. Такое ноу-хау также позволило увеличить дальность броска.
По факту произошедшего провели проверку. Все собранные материалы уже направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU