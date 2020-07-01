В МЧС рассказали, что горело в районе Загородного парка в Самаре

1 Июль 2020 2020-07-01T16:05:33+03:00

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Днем в среду, 1 июля, жители Самары заметили большой столб дыма в районе Загородного парка. По словам горожан, что-то загорелось в частном секторе за ТЦ «МегаСити». В МЧС рассказали подробности ЧП.

- В 14:44 поступило сообщение о пожаре в деревянной частной бане на улице Травяной, 4А. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники оперативных служб быстро прибыли на место. Они не допустили распространения огня на соседние постройки. Возгорание локализовали в 15:15. Полностью пожарные потушили огонь в 15:39. На месте происшествия работали 26 человек и 6 спецмашин. Что стало причиной ЧП, а также ущерб от него, предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU