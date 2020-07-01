Под Самарой чуть не лишили зрения члена избиркома
В Самарской области от жестокой избирательницы серьезно пострадал член одной из избирательных комиссий. Он пришел с бюллетенями к жительнице одной из квартир, постучал в дверь. Но открыла ему раздраженная дама с газовым баллончиком. Недолго думая, она брызнула прямо ему в лицо.
Член УИК пострадал достаточно сильно, ему даже пришлось обратиться в больницу. Хулиганке теперь предстоит ответить за свои действия. Что конкретно ей не понравилось, пока непонятно.
Также в избиркоме рассказали, что случилось в Самаре. Здесь мужчина угрожал избирательной комиссии и требовал бюллетени, чтобы проголосовать за всю семью. Женщины испугались, выполнили требование хулигана. Но потом убрали бюллетени в сейф и признали их недействительными. Других серьезных нарушений в голосовании не было.
ИСТОЧНИК KP.RU