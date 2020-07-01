2020-07-01T18:53:22+03:00
Общество

Наблюдатели в Самаре рассказали, есть ли нарушения при голосовании о поправках

Всего на карту нарушений попали тридцать обращений, но и из них подтвердились не все
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Работа наблюдателей очень важнаРабота наблюдателей очень важнаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Дмитрий Азаров в режиме ВКС пообщался с наблюдателями в Самарской области, которые работают на голосовании по поправкам в Конституцию и поблагодарил их за труд .В самом деле, в этот день им пришлось следить не только за легитимностью голосования, но и за соблюдением норм безопасности. Вопросов ни к тому, ни к другому не возникло.

- От работы наблюдателей зависит не только легитимность этого голосования, но и потенциал доверия между властью и обществом, понимание, что в важнейших вопросах государственного устройства, конституционного устройства нашего государства, нашей великой России, мы вместе сможем обеспечивать устойчивое развитие нашей страны, понимание, по каким законам жить и развиваться нашему обществу, - обратился к наблюдателям Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что в их число записались более 10 тыс человек. Наблюдатели отметили высокий профессионализм избирательных комиссий - благодаря этому практически никаких нарушений не фиксировалось. На карте нарушений оказалось лишь 30 замечаний, подтвердились не все. Каждое из обращений верифицируется, в день наблюдатели фиксируют 1-4 нарушения. Член Общественной палаты, председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Виктор Полянский рассказал, что по каждому факту проводится проверка. Например, в Красноярском районе мужчина заявил, что его заставили голосовать за дочерей. Документы подняли, но выяснилось, что девушек нет в числе голосовавших.

Наблюдатели в свою очередь поблагодарили губернатор за возможность работать в законной плоскости. И отметили, что жителям очень понравилась возможность голосовать в течение нескольких дней и с выездом на дом. И они просят использовать эту схему и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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