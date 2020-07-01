На трассе в Самарской области фургон сбил мотоциклиста

1 Июль 2020 2020-07-01T20:39:24+03:00

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Полицейские рассказали о ДТП, которое вечером 29 июня произошло на 1011 км 200 м трассы "Москва-Челябинск-М5 Урал". Там 44-летний житель Борского района Самарской области, управляя фургоном "Максус", ехал в сторону Тольятти и врезался в мотоцикл.

- По предварительной версии, он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и врезался в мотоцикл "Honda CBR 600", - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулем двухколесного транспорта находился 34-летний житель Рождествено. Он получил травмы и бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. Сейчас пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU