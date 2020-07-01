Из-за пожара в жилом доме в Сызрани пришлось эвакуировать взрослых и детей
В Сызрани сегодня днем, 1 июля, произошло ЧП. Примерно в 16:20 на улице Сергея Лазо в многоквартирном доме начался пожар.
- На месте работали 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Спасатели эвакуировали три человека с верхних этажей здания. Среди них оказались двое детей. По словам местных жителей, еще до приезда пожарных очевидцы спасли из горящей квартиры на втором этаже женщину с ребенком.
К счастью, обошлось без пострадавших. В 16-47 открытое горение ликвидировали. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб от него.
ИСТОЧНИК KP.RU