Из-за пожара в жилом доме в Сызрани пришлось эвакуировать взрослых и детей

1 Июль 2020 2020-07-01T22:11:24+03:00

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В Сызрани сегодня днем, 1 июля, произошло ЧП. Примерно в 16:20 на улице Сергея Лазо в многоквартирном доме начался пожар.

- На месте работали 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Спасатели эвакуировали три человека с верхних этажей здания. Среди них оказались двое детей. По словам местных жителей, еще до приезда пожарных очевидцы спасли из горящей квартиры на втором этаже женщину с ребенком.

К счастью, обошлось без пострадавших. В 16-47 открытое горение ликвидировали. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU