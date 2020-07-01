2020-07-01T22:11:24+03:00
Происшествия

Из-за пожара в жилом доме в Сызрани пришлось эвакуировать взрослых и детей

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожар оказался серьезным ФОТО: КТВ-ЛучПожар оказался серьезным ФОТО: КТВ-Луч
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В Сызрани сегодня днем, 1 июля, произошло ЧП. Примерно в 16:20 на улице Сергея Лазо в многоквартирном доме начался пожар.

- На месте работали 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Спасатели эвакуировали три человека с верхних этажей здания. Среди них оказались двое детей. По словам местных жителей, еще до приезда пожарных очевидцы спасли из горящей квартиры на втором этаже женщину с ребенком.

К счастью, обошлось без пострадавших. В 16-47 открытое горение ликвидировали. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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