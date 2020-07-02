В Самаре иномарка сбила пенсионерку, которая переходила в неположенном месте

2 Июль 2020 2020-07-02T08:44:57+03:00

Разбираться в происшествии будут правоохранители Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Совсем рядом располагался подземный переход, но женщина решила пройти по дороге

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Вчера, 1 июля, в Самаре произошло ДТП. 67-летняя женщина решила перейти проезжую часть на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. В непосредственной близости находился подземный пешеходный переход, однако пенсионерка решила нарушить ПДД.

– В результате этого ее сбил «Ниссан», за рулем которого находился 42-летний мужчина. Пешеход пострадала, прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается не только водителей, но и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU