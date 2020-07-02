2020-07-02T08:44:57+03:00
Общество

В Самаре иномарка сбила пенсионерку, которая переходила в неположенном месте

Совсем рядом располагался подземный переход, но женщина решила пройти по дороге
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Разбираться в происшествии будут правоохранителиРазбираться в происшествии будут правоохранителиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вчера, 1 июля, в Самаре произошло ДТП. 67-летняя женщина решила перейти проезжую часть на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. В непосредственной близости находился подземный пешеходный переход, однако пенсионерка решила нарушить ПДД.

– В результате этого ее сбил «Ниссан», за рулем которого находился 42-летний мужчина. Пешеход пострадала, прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается не только водителей, но и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области еще 73 человека заболели коронавирусом
Сегодня в Самарской области стартует Грушинский фестиваль
Названо число людей, которые поддержали поправки в Конституцию в Самарской области
Житель Самары за нарушения ПДД заплатил государству 188 тысяч рублей
В Самаре сотни домов останутся без горячей воды до середины июля
В Самаре иномарка сбила пенсионерку, которая переходила в неположенном месте
В Самаре 24-летняя девушка хотела купить зачеты и экзамены за 53 тысячи рублей
Назван предварительный процент сторонников новой Конституции в Самаре
В избиркоме рассказали, как голосовали за новую Конституцию самарцы
Из-за пожара в жилом доме в Сызрани пришлось эвакуировать взрослых и детей
В Самарской области будут судить бывшую начальницу ж/д станции, попавшуюся на взятках
На трассе в Самарской области фургон сбил мотоциклиста
В Самарской области в шести районах явка оказалась больше 93%
В Самаре сегодня ночью будут следить за мотоциклистами
Наблюдатели в Самаре рассказали, есть ли нарушения при голосовании о поправках
В Самарской области мужчина подумал, что его обокрали, и поджег женщину
Стало известно, как вернуть билеты на фестиваль «Рок над Волгой 2020»
Жителя Тольятти будут судить за кражу денег с банковской карты
Последнюю квартиру в Самарской области выиграл сельчанин
Под Самарой чуть не лишили зрения члена избиркома
В МЧС рассказали, что горело в районе Загородного парка в Самаре
«Крылья Советов» продают билеты на матч с «Ростовом»