Житель Самары за нарушения ПДД заплатил государству 188 тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T09:55:19+03:00

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В Самаре судебные приставы выявили злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения. Автолюбитель, не заплатив по долгам вовремя, в несколько раз увеличил сумму, которую он должен государству. Изначально в отношении него было открыто 116 исполнительных производств на сумму 72 тысячи рублей.

– Это также не побудило самарца заплатить. Был назначен исполнительский сбор, что увеличило сумму долга сначала до 116 тысяч, а затем и до 188 тысяч рублей. В отношении одного из автомобилей мужчины был составлен акт описи и ареста, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Только после таких решительных мер от представителей исполнительной власти мужчина погасил не только свой долг, но и исполнительский сбор. Дело было закрыто фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU