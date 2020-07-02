Минувшей ночью в Самарской области снова было аномально холодно

2 Июль 2020 2020-07-02T11:20:30+03:00

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Синоптики Приволжского УГМС рассказали об очередном температурном рекорде в Самарской области. На сей раз сразу шесть метеостанций обновили значения прошлых лет по абсолютному минимуму температуры.

– В Сызрани и Новодевичье побит рекорд 73-летней давности. Тогда там было 7,1 и 6,1 градуса соответственно. Новые значения показали 4,9 и 5,8. Станция Авангард обновила значения впервые с 1946 года. Тогда там было 5 градусов тепла, теперь же – всего +1. Безенчук и Аглос побили рекорды 67-летней давности, – говорится в сообщении.

В Кинель-Черкассах также поменялись показатели 11-летней давности. На грядущих выходных в Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра будет достигать +33 градусов, а осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU