В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть более 90 тысяч детей

2 Июль 2020 2020-07-02T14:03:33+03:00

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Сегодня, 2 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поселит с проверкой детский оздоровительный лагерь «Волжанка», где каждое лето бывают дети со всей губернии. В этом году из-за эпидемиологической ситуации период заезда детей назначен на середину июля. Однако точные даты будут зависеть от обстановки с коронавирусом.

– Прежде всего, речь идет о соблюдении санитарных норм. Роспотребнадзором на этот период выработаны особые требования и по заполняемости лагерей, по работе в режиме обсерватора, по замеру температуры и постоянному контролю здоровья взрослых и детей и т.д. Сегодня мы еще раз убедились, что все эти требования соблюдаются, – сказал Дмитрий Азаров.

По его словам, главное – сохранить и приумножить здоровье детей, а риск заболевания любой инфекцией должен быть исключен. Планируется, что в этом году в загородных лагерях региона смогут отдохнуть более 90 тысяч детей. Среди прочих предусмотрены и бесплатные путевки.

ИСТОЧНИК KP.RU