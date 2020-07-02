2020-07-02T16:58:32+03:00
Общество

Самара получила звание «Город трудовой доблести»

Соответствующее решение было принято на заседании Российского оргкомитета «Победа»
Егор ТКАЧЕНКО
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За такое решение было собрано 714 тысяч подписейЗа такое решение было собрано 714 тысяч подписейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Сегодня, 2 июля, состоялось заседание Российского оргкомитета «Победа» под руководством президента России Владимира Путина. На нем было принято решение присвоить Самаре звание «Город трудовой доблести». Губернатор Дмитрий Азаров назвал это огромной честью не только для жителей города, но и для всей Самарской области. И поблагодарил президента страны за принятое решение от лица всех сотен тысяч жителей региона.

- Особенно переживали наши ветераны, труженики тыла, дети войны. Для них это – не только знак уважения. Это оценка главного дела их жизни – вклада в Великую Победу. Тем более важно, что решение принято в Год памяти и славы, юбилейный для всей нашей страны, - сказал губернатор.

Он напомнил, что свои голоса в поддержку инициативы отдали более 714 тыс. человек. В том числе мнение можно было высказать на пунктах голосования по поправкам в Конституцию.

- Как сказал наш президент Владимир Путин, патриотизм – это и есть национальная идея России, которая нас объединяет. Убежден: это высокое звание будет консолидировать все общество, вдохновлять нас на новые достижения и победы во благо нашего Отечества! - добавил Дмитрий Азаров.

Звание «Город трудовой доблести» получили 20 населенных пунктов России. В Поволжье таких городов восемь: Нижний Новгород, Самара, Пермь, Саратов, Казань, Ижевск, Уфа и Ульяновск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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