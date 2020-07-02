Болельщикам рассказали, как добраться до «Самара Арены» на матч «Крылья Советов» – «Ростов»

2 Июль 2020 2020-07-02T19:54:06+03:00

Поединок состоится в субботу, 4 июля и начнется в 19:30 по местному времени

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как добраться до «Самара Арены» болельщикам, которые собираются посетить матч 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Отмечается, что в субботу, 4 июля, будет перекрыто движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арены-2018 в оба направления. Проехать там смогут только владельцы автопропусков.

– Для удобства фанатов будет работать Южная парковка. Попасть туда смогут граждане с билетами (до 18:30), а также владельцы абонементов (без ограничения по времени). Будут также работать Северная и Восточная парковки. Доступны трамвайные маршруты №5, 11, 12, 25. Они будут следовать до остановки «Стадион «Самара Арена», – сообщает пресс-служба КС.

Также до стадиона можно будет добраться на автобусах 1, 45, 51, 67, 96, 206. Горожанам рекомендуют заранее планировать свой маршрут следования, а также соблюдать необходимые санитарные требования. Игра начнется 4 июля в 19:30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU