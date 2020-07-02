Под Самарой произошел прорыв газопровода

2 Июль 2020 2020-07-02T21:18:54+03:00

Информация о взрыве не подтверждена, однако очевидцы сообщают о ЧП Фото: соцсети

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Сегодня, 2 июля, в Волжском районе Самары произошло ЧП. Как сообщили представители МЧС, в районе села Верхняя Подстепновка ведутся работы на газопроводе низкого давления диаметром 377 мм.

– В связи с этим ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевской до Стромиловского шоссе, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Однако очевидцы в социальных сетях сообщают о прорыве газовой трубы и соответствующим последствиям. На дорогах образовались серьезные заторы. Многие выложили в соцсети каддры с многометровым факелом огня, дым от которого видно на большом расстоянии. Информацию о взрыве в пресс-службе МЧС не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU