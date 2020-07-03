2020-07-03T07:24:47+03:00
Общество

В Самаре уволили воспитательницу детдома, выбросившую ребенка из коляски

Также учреждение рассталось и с женщиной, наблюдавшей за жестоким обращением с ребенком
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Кажется, это происходит уже не в первый разКажется, это происходит уже не в первый раз
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В Самаре уволили воспитательницу детдома, ставшую главной героиней видео в социальных сетях о грубом обращении с ребенком. На видео женщина дергает коляску и вытряхивает из нее неправильно севшего ребенка. Второму она дает затрещину. Все это снимает и комментирует еще одна воспитательница.

После того, как видео появилось в соцсетях, прокуратура начала проверку по факту ЧП. Директор дома ребенка "Солнышко" также провел служебное расследование. Все факты подтвердились. Обе воспитательницы работают в доме ребенка уже давно - 17 и 16 лет и раньше не привлекались к дисциплинарной ответственности. Зачем одной женщине понадобилось выкладывать видео в сеть - непонятно. Возможно, воспитательницы повздорили из-за чего-то.

Результат оказался плачевным для обоих: их уволили с 3 июля 2020 года. Министерство соцдемографии теперь проверит, что же происходит в доме ребенка, что воспитатели так себя ведут. В заведении будет работать комиссия.

В Самаре воспитатель вытряхнула ребенка из коляски.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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