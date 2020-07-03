2020-07-03T16:29:23+03:00
Общество

В Самарской области началась сдача ЕГЭ

В этом году экзамены будут сдавать более 13 тысяч выпускников региона
Егор ТКАЧЕНКО
Поделиться:
Центр мониторинга проведения ЕГЭ ФОТО: Правительство Самарской областиЦентр мониторинга проведения ЕГЭ ФОТО: Правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июля, в Самарской области, как и во всей стране, началась сдача ЕГЭ. Экзамены продлятся до 23 июля. Сегодня проверяли знание литературы, информатики и географии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поселил центр мониторинга проведения Единого государственного экзамена.

– Предприняты все меры предосторожности для обеспечения безопасности детей, выполняются все санитарно-эпидемиологические требования. Первичная задача – это здоровье ребенка, которое невозможно обеспечить без соблюдения жестких требований. Также важна легитимность, – отметил Дмитрий Азаров.

Общественные наблюдатели следят за процессом с помощью видеокамер. Благодаря созданному в 2017 центру процедура сдачи экзамена в Самарской области стала более прозрачной. 6 и 7 июля школьники будут сдавать русский язык. Это предстоит сделать 96% выпускников. 10 июля намечено ЕГЭ по математике, 13 – по истории и физике, 16 – по химии, 20 – по биологии. 22 и 23 июля выпускникам предстоит сдавать иностранные языки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские рассказали о стрельбе сотрудника ГИБДД в «Ауди» в Самаре
Ремонт Заводского шоссе в Самаре выполнен на 30%
В Самарской области началась сдача ЕГЭ
Защитник «Крыльев Советов»: «Увольнение Божовича не стало большой неожиданностью»
Под Самарой открыли проезд по Южному обводному шоссе в районе прорыва газопровода
В метро Самары заработали терминалы по продаже жетонов
Современное спецоборудование – на службу спасателям СВГК
В Самарской области Сбербанк поддержал акцию «Крышки-неваляшки» в помощь больным детям
Увидите факел - бегите: эвакуированным жителям Подстепновки рассказали о возвращении домой
В Самаре мужчина попытался купить водительские права за 162 тысячи рублей
В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» перекроют дороги
В Самаре накажут участников свадебного кортежа, которые нарушали ПДД под заводную кавказскую музыку
В Самарской области за сутки от коронавируса выздоровели 138 человек
Коллективный договор СГЭУ признан лучшим среди вузов Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области может быть назначен Владимир Терентьев
В Самаре будут голосованием выбирать место для стелы «Город трудовой доблести»
В Самарской области оштрафовали компанию, которая копает карьер недалеко от поселка Жареный Бугор
Медики раскрыли причины смерти двух пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 человек из Самарской области
Из-за аварии на газопроводе в Волжском районе завели уголовное дело
В Тольятти задержали мужчину, который порезал 19-летнего местного жителя
Слушал музыку перед смертью: в Самаре рано утром водитель «Лады Весты» протаранил стелу на АЗС и погиб
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 5 тысяч человек
В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека
В Самарской области еще 77 человек заболели коронавирусом