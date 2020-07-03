В Самарской области началась сдача ЕГЭ

3 Июль 2020 2020-07-03T16:29:23+03:00

В этом году экзамены будут сдавать более 13 тысяч выпускников региона

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Сегодня, 3 июля, в Самарской области, как и во всей стране, началась сдача ЕГЭ. Экзамены продлятся до 23 июля. Сегодня проверяли знание литературы, информатики и географии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поселил центр мониторинга проведения Единого государственного экзамена.

– Предприняты все меры предосторожности для обеспечения безопасности детей, выполняются все санитарно-эпидемиологические требования. Первичная задача – это здоровье ребенка, которое невозможно обеспечить без соблюдения жестких требований. Также важна легитимность, – отметил Дмитрий Азаров.

Общественные наблюдатели следят за процессом с помощью видеокамер. Благодаря созданному в 2017 центру процедура сдачи экзамена в Самарской области стала более прозрачной. 6 и 7 июля школьники будут сдавать русский язык. Это предстоит сделать 96% выпускников. 10 июля намечено ЕГЭ по математике, 13 – по истории и физике, 16 – по химии, 20 – по биологии. 22 и 23 июля выпускникам предстоит сдавать иностранные языки.

ИСТОЧНИК KP.RU