2020-07-03T16:41:20+03:00
Общество

Ремонт Заводского шоссе в Самаре выполнен на 30%

При проведении работ возникли трудности с коммуникациями
Владислав КИРСАНОВ
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Работы планируется выполнить до конца года ФОТО: Администрация СамарыРаботы планируется выполнить до конца года ФОТО: Администрация Самары
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Сегодня, 3 июля, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход реконструкции Заводского шоссе. В настоящее время активные работы ведутся на участке от ТЦ «ДиПорт» до завода «Самаралакто». Сообщается, что при выполнении ремонта возникли трудности с линиями электрокабеля, которые не учтены в городской карте.

– Сейчас рассматриваются несколько вариантов: сократить ширину проезжей части или найти способ перенести линии электрокабеля в другую сторону. Тем не менее, по словам подрядчика, это не повлияет на сроки выполнения работ, – говорится в сообщении администрации Самары.

В настоящее время готовность объекта оценивается в 30%. Рабочие должны не только привести в порядок проезжую часть, но и благоустроить прилегающую территорию. Вдоль Заводского шоссе в дальнейшем появятся газоны, тротуары, освещение, остановочные павильоны. Все работы подрядчик должен завершить до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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