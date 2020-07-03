Полицейские рассказали о стрельбе сотрудника ГИБДД в «Ауди» в Самаре

3 Июль 2020 2020-07-03T16:59:57+03:00

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Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области рассказала о происшествии, которое произошло в Самаре в конце июня. Тогда в объективы очевидцев попали кадры, на которых иномарка таранит автомобиль ГИБДД, после чего скрывается. Инспектор стреляет в уезжающий автомобиль, а затем пытается догнать его на служебной машине.

– Водитель «Ауди» был остановлен за нарушение ПДД. За рулем находился 41-летний ранее судимый мужчина. Во время проверки документов он попытался врезался в патрульную машину и уехал. Сотрудник выстрелил один раз из табельного оружия, – сообщили в ГУ МВД России по региону.

Все события произошли на улице Владимирской. Автомобиль позже был найден брошенным, а местонахождение водителя пока не известно. Правоохранители занимаются его розыском.

В Самаре сотрудник ГИБДД выстрелил в уезжающую иномарку .смотреть со звуком

ИСТОЧНИК KP.RU