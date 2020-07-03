2020-07-03T18:03:07+03:00
Общество

На Мехзаводе в Самаре приведут в порядок 14 улиц

Отремонтировать их собираются до конца этого года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всего в Самаре подрядная компания отремонтирует «картами» 42 дороги. Фото: администрация Самары.Всего в Самаре подрядная компания отремонтирует «картами» 42 дороги. Фото: администрация Самары.
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В Самаре в поселке Мехзавод в этом году отремонтируют 14 улиц общей протяженностью 5,48 км. Площадь работ – 38 45 квадратных метров. В поселке уже отремонтировали улицы во 2, 3, 4, 11, 15 и 16 кварталах, сейчас в порядок приводят улицы Крестьянку от Гидроузловской до Банной и Банную от Крестьянки до Донской, сообщает мэрия Самары.

- Минувшей ночью преобразилась проезжая часть 3 квартала - от Красноглинского шоссе до улицы Донской. Ремонт выполнен от борта до борта. В предыдущие дни завершилось фрезерование на площади 2000 квадратных метров. Дорога была подготовлена к укладке нового покрытия. Оно появилось всего за одну смену, поскольку протяженность участка небольшая – 250 метров, - отметили в горадминистрации.

Всего в Самаре подрядная компания отремонтирует «картами» 42 дороги. К 3 июля в городе отремонтировали таким способом 25 участков улиц, еще семь сейчас приводят в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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