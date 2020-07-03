Самарский грузовик стал очередной жертвой Моста глупости

3 Июль 2020 2020-07-03T19:52:01+03:00

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Грузовой МАЗ с номерами Самарской области пополнил коллекцию жертв петербургского Моста глупости. Он стал 182-ым автомобилем, пострадавшим из-за низких перекрытий конструкции. Мост снес крышу грузовику, сообщает «КП-Петербург».

- Мост глупости меняет вывеску на «Низкий мост, МАЗ не проедет!» Мостотрест, почините уже предупредительные балки, Мост страдает! – цитирует издание телеграм-канал «Мост глупости».

В каком состоянии водитель МАЗа, неизвестно.

Мост глупости – знаменитое в Петербурге место. Дело в том, что перекрытия конструкции располагаются слишком низко, под мостом не может проехать даже «Газель». В последнее время аварии у Моста глупости участились – за четыре дня под ним застряли три «Газели».

ИСТОЧНИК KP.RU