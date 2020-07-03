2020-07-03T20:42:10+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков номинирован на звание лучшего игрока июня в РПЛ

У него в конкурентах Евгений Луценко, Александр Беленов, Алексей Миранчук и Артем Дзюба
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В трех матчах Глушенков отметился двумя голами и голевой передачей.В трех матчах Глушенков отметился двумя голами и голевой передачей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Российская премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока июня. Среди них полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков. В трех матчах он отметился двумя голами (в ворота «Ахмата» и «Зенита») и голевой передачей (в матче с «Локомотивом»).

Соперничает Глушенков с «железнодорожником» Алексеем Миранчуком, Евгением Луценко из тульского «Арсенала», Александром Беленовым из «Уфы» и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Лучшего футболиста июня выберут эксперты и болельщики. Голосование проходит в группе РПЛ ВКонтакте.

Напомним, Максиму Глушенкову 20 лет. Он выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, а принадлежит московскому «Спартаку». В Самару полузащитник перешел в зимнее трансферное окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков номинирован на звание лучшего игрока июня в РПЛ
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