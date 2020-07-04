Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Виной тому — высокий риск лесных пожаров. Жителей региона призывают быть предельно осторожными при обращении с огнем.
— С 5 по 7 июля местами по региону ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов — 5 класс, — сообщили в Приволжском УГМС.
По-прежнему действует запрет на посещение лесов. Под это ограничение попадает и территория Мастрюковских озер, где обычно проводят Грушинский фестиваль. Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие ушло в онлайн. Поляну, где ежегодно собирались любители бардовской песни, к приему гостей этим летом не готовили, поэтому не стоит рваться туда с палатками.
К слову, по прогнозам синоптиков, эти выходные и начало следующей недели будут в Самарской области очень жаркими. Температура воздуха поднимется до 30...35 градусов. Кроме того, в воскресенье и понедельник возможны небольшой дождь и гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU