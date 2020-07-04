2020-07-04T10:26:09+03:00
Происшествия

На трассе в Самарской области под колесами «Ларгуса» погиб велосипедист

ДТП произошло ночью на дороге между Тольятти и Ташелкой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Велосипедист двигался по краю проезжей частиВелосипедист двигался по краю проезжей частиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло ночью 3 июля в Ставропольском районе. На 13 км трассы «Тольятти — Ташелка» около 1:00 водитель автомобиля «Лада Ларгус» наехал на велосипедиста.

- За рулем легковушки находился 60-летний житель Тольятти. Он, двигаясь со стороны автограда в направлении села Нижнее Санчелеево, сбил мужчину, который ехал на синем велосипеде «Орион 1100», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, водитель двухколесного транспорта был одет в темную одежду без светоотражательных элементов. На велосипеде же световозвращающие элементы были. Двигался мужчина по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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