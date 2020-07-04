Прототип обновленного Lada Largus Cross заметили на испытаниях в Тольятти

4 Июль 2020 2020-07-04T11:10:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus FL Cross. Прототип модернизированного автомобиля заметили на днях на одной из парковок в Тольятти. Сейчас он проходит дорожные испытания. Снимки разместили в паблике AvtoVAZ News.

Сообщается, что автомобиль немного отличается от других версий (простой универсал и фургон). У него решетка радиатора выполнена из черного глянцевого пластика. Она имеет крупную ячеистую структуру. А на универсале и фургоне решетка матовая и состоит из продольных ламелей. Еще одно отличие обновленного авто — в его интерьере присутствует много черных глянцевых деталей.

Кроме того, Lada Largus FL Cross должен получить X-образное оперение с фарами от Renault Logan второго поколения, а также новые бамперы, капот и крылья. В скором времени начнется серийное производство обновленной модели. Предполагается, что продажи стартуют этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU