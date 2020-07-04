2020-07-04T11:10:34+03:00
Авто

Прототип обновленного Lada Largus Cross заметили на испытаниях в Тольятти

В сети опубликовали первые фотографии модернизированного авто
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Продажи обновленного авто должны стартовать осенью этого года / Фото: AvtoVAZ NewsПродажи обновленного авто должны стартовать осенью этого года / Фото: AvtoVAZ NewsФото: vk.com
Изменить размер текста:

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus FL Cross. Прототип модернизированного автомобиля заметили на днях на одной из парковок в Тольятти. Сейчас он проходит дорожные испытания. Снимки разместили в паблике AvtoVAZ News.

Сообщается, что автомобиль немного отличается от других версий (простой универсал и фургон). У него решетка радиатора выполнена из черного глянцевого пластика. Она имеет крупную ячеистую структуру. А на универсале и фургоне решетка матовая и состоит из продольных ламелей. Еще одно отличие обновленного авто — в его интерьере присутствует много черных глянцевых деталей.

Кроме того, Lada Largus FL Cross должен получить X-образное оперение с фарами от Renault Logan второго поколения, а также новые бамперы, капот и крылья. В скором времени начнется серийное производство обновленной модели. Предполагается, что продажи стартуют этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 87 жителей Самарской области
Ремонт улицы Мичурина в Самаре выполнен на 83%
В Сызрани 8-летний мальчик попал в больницу после наезда Toyota
Жителей Самарской области ждет жара до 36 градусов
В Самарской области коронавирус нашли еще у 87 человек
Прототип обновленного Lada Largus Cross заметили на испытаниях в Тольятти
На трассе в Самарской области под колесами «Ларгуса» погиб велосипедист
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области
В Самарской области разрешили проводить уличные экскурсии
Появилось видео момента ДТП в Самаре, где водитель «Весты» протаранил стелу АЗС и погиб
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков номинирован на звание лучшего игрока июня в РПЛ
Самарский грузовик стал очередной жертвой Моста глупости
Неужели открылись? В Самару привезли первых туристов
На Мехзаводе в Самаре приведут в порядок 14 улиц
Полицейские рассказали о стрельбе сотрудника ГИБДД в «Ауди» в Самаре
Ремонт Заводского шоссе в Самаре выполнен на 30%
В Самарской области началась сдача ЕГЭ
Защитник «Крыльев Советов»: «Увольнение Божовича не стало большой неожиданностью»
Под Самарой открыли проезд по Южному обводному шоссе в районе прорыва газопровода