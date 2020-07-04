В Сызрани 8-летний мальчик попал в больницу после наезда Toyota

4 Июль 2020 2020-07-04T12:26:43+03:00

Полицейские сейчас проводят проверку по факту ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Днем в пятницу, 3 июля, на проспекте Гагарина в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 15:20 водитель Toyota Cresta сбил в жилой зоне 8-летнего мальчика.

- За рулем иномарки находился 31-летний мужчина. Он, двигаясь по жилой зоне, на нерегулируемом перекрестке при повороте направо наехал на ребенка. Тот перебегал дорогу слева направо по ходу движения авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего мальчик получил различные травмы. Его госпитализировали в детскую хирургию. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU