В Сызрани 8-летний мальчик попал в больницу после наезда Toyota
Днем в пятницу, 3 июля, на проспекте Гагарина в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 15:20 водитель Toyota Cresta сбил в жилой зоне 8-летнего мальчика.
- За рулем иномарки находился 31-летний мужчина. Он, двигаясь по жилой зоне, на нерегулируемом перекрестке при повороте направо наехал на ребенка. Тот перебегал дорогу слева направо по ходу движения авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего мальчик получил различные травмы. Его госпитализировали в детскую хирургию. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU