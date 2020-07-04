2020-07-04T13:06:24+03:00
Общество

Ремонт улицы Мичурина в Самаре выполнен на 83%

Рабочие обновляют дорожное полотно и мостят плиткой тротуары
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Улицу Мичурина приведут в порядок от Масленникова до Чкалова / Фото: мэрия СамарыУлицу Мичурина приведут в порядок от Масленникова до Чкалова / Фото: мэрия СамарыФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре продолжается ремонт одной из оживленных дорог города — улицы Мичурина. Основные работы там выполнены уже более чем на 83%.

- Подрядчик приступил к устройству верхнего и нижнего слоев покрытия на въездах. Также рабочие сейчас приводят в порядок примыкания, парковки и тротуары, - сообщила в твиттере пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, что в этом году улицу Мичурина приведут в порядок от проспекта Масленникова до улицы Чкалова. По плану подрядчик должен провести ремонт съездов и парковочных площадок на общей площади 3600 квадратных метров. Старый асфальт на тротуарах заменят на плитку. Эти работы уже вовсю идут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 87 жителей Самарской области
Ремонт улицы Мичурина в Самаре выполнен на 83%
В Сызрани 8-летний мальчик попал в больницу после наезда Toyota
Жителей Самарской области ждет жара до 36 градусов
В Самарской области коронавирус нашли еще у 87 человек
Прототип обновленного Lada Largus Cross заметили на испытаниях в Тольятти
На трассе в Самарской области под колесами «Ларгуса» погиб велосипедист
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области
В Самарской области разрешили проводить уличные экскурсии
Появилось видео момента ДТП в Самаре, где водитель «Весты» протаранил стелу АЗС и погиб
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков номинирован на звание лучшего игрока июня в РПЛ
Самарский грузовик стал очередной жертвой Моста глупости
Неужели открылись? В Самару привезли первых туристов
На Мехзаводе в Самаре приведут в порядок 14 улиц
Полицейские рассказали о стрельбе сотрудника ГИБДД в «Ауди» в Самаре
Ремонт Заводского шоссе в Самаре выполнен на 30%
В Самарской области началась сдача ЕГЭ
Защитник «Крыльев Советов»: «Увольнение Божовича не стало большой неожиданностью»
Под Самарой открыли проезд по Южному обводному шоссе в районе прорыва газопровода