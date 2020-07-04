Ремонт улицы Мичурина в Самаре выполнен на 83%

4 Июль 2020 2020-07-04T13:06:24+03:00

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В Самаре продолжается ремонт одной из оживленных дорог города — улицы Мичурина. Основные работы там выполнены уже более чем на 83%.

- Подрядчик приступил к устройству верхнего и нижнего слоев покрытия на въездах. Также рабочие сейчас приводят в порядок примыкания, парковки и тротуары, - сообщила в твиттере пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, что в этом году улицу Мичурина приведут в порядок от проспекта Масленникова до улицы Чкалова. По плану подрядчик должен провести ремонт съездов и парковочных площадок на общей площади 3600 квадратных метров. Старый асфальт на тротуарах заменят на плитку. Эти работы уже вовсю идут.

ИСТОЧНИК KP.RU