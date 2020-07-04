В Самарской области вандалы остановили и разрисовали электричку
На днях в Самарской области произошло ЧП на железной дороге. Неизвестные хулиганы сорвали в одной из электричек стоп-кран, остановили ее, а потом разрисовали вагоны. Как пишет КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все это случилось 28 июня.
По словам пассажиров того электропоезда, хулиганы разделились на две группы: одни не давали машинистам выйти из кабины, а другие «украшали» в это время своими художествами вагоны. Никакой охраны в электричке не было, поэтому остановить вандалов никто не смог. Закончив свое «черное дело», хулиганы убежали. Через некоторое время после этого движение состава было восстановлено.
В Средневолжском ЛУ МВД на транспорте факт данного происшествия подтвердили. По словам полицейских, нападению подверглась утренняя электричка «Курумоч — Самара». Хулиганы остановили ее в районе станции Старосемейкино. Они разрисовали четыре вагона. Сейчас стражи порядка ищут этих злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU