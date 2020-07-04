В массовом ДТП на трассе в Самарской области пострадала женщина
Полицейские разбираются в деталях массового ДТП, которое произошло в пятницу, 3 июля, на трассе Самара — Уфа в Красноярском районе. Там столкнулись четыре автомобиля: «Опель Астра», «Опель Шатл», «Хонда Аккорд» и «Киа Спортаж». По предварительным данным, аварию спровоцировал 39-летний водитель первой иномарки.
- Мужчина на «Опель Астра», двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди авто той же марки под управлением 45-летнего водителя. От удара «Опель Шатл» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Хондой» и «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
За рулем «Киа» находилась 40-летняя женщина. Она получила травмы. Медики скорой оказали ей помощь на месте, но от госпитализации пострадавшая отказалась. Потом автомобилистка все же самостоятельно обратилась в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU