2020-07-04T14:46:29+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на трассе в Самарской области пострадала женщина

Авария «собрала» четыре иномарки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Невнимательный водитель "догнал" попутную иномарку и "выбил" ее на встречную полосуНевнимательный водитель "догнал" попутную иномарку и "выбил" ее на встречную полосуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские разбираются в деталях массового ДТП, которое произошло в пятницу, 3 июля, на трассе СамараУфа в Красноярском районе. Там столкнулись четыре автомобиля: «Опель Астра», «Опель Шатл», «Хонда Аккорд» и «Киа Спортаж». По предварительным данным, аварию спровоцировал 39-летний водитель первой иномарки.

- Мужчина на «Опель Астра», двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди авто той же марки под управлением 45-летнего водителя. От удара «Опель Шатл» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Хондой» и «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

За рулем «Киа» находилась 40-летняя женщина. Она получила травмы. Медики скорой оказали ей помощь на месте, но от госпитализации пострадавшая отказалась. Потом автомобилистка все же самостоятельно обратилась в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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