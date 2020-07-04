2020-07-04T16:34:13+03:00
Общество

В Самаре воры-садоводы украли ели из сквера с новым фонтаном

Неизвестные выкопали хвойные деревья на пересечении улиц Полевой и Галактионовской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фонтан "Древо жизни" будет радовать самарцев своей работой до осени / Фото: РКС-СамараФонтан "Древо жизни" будет радовать самарцев своей работой до осени / Фото: РКС-Самара
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В пятницу, 3 июля, в Самаре заработал новый фонтан - «Древо жизни». Его в 2017 году установили коммунальщики в сквере на пересечении улиц Полевой и Галактионовской. Весной вокруг фонтана поставили новые арт-объекты, сделали автополив на газонах и обновили клумбу. Хотя сотрудники «РКС-Самара» стараются следить за своим «детищем» круглый год, иногда ушлые самарцы умудряются обойти их надзор и что-нибудь своровать из сквера.

- Вандалы выкопали и увезли ели, которые уже прижились и начали давать прирост. Ранее отсюда уже выкапывали кусты роз. Кто-то продолжает путать свой личный сад с общественным. Также недавно злоумышленники разрисовали киоск, досталось и «Древу жизни», - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Коммунальщики стараются все восстановить по мере возможности. Они продолжат ухаживать за своим сквером. К слову, фонтан они настроили таким образом, что он будет работать до осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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