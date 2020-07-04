2020-07-04T16:32:35+03:00
Общество

В Самаре заработала речная переправа «Осипенко — Гаврилова поляна»

Суда по этому направлению будут ходить ежедневно утром и вечером
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре открываются все больше речных направленийВ Самаре открываются все больше речных направленийФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области открыли еще одно речное направление. С пятницы, 3 июля, на теплоходах по Волге можно добраться от Осипенко в Самаре до Гавриловой поляны. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Суда будут ежедневно отправляться из Самары в 8:00 и в 17:30. От пристани в Гавриловой поляне — в 9:55 и 19:30. По выходным от причала на Осипенко будет отправляться еще один теплоход — в 11:30, в обратном направлении он поплывет в 13:25. Теплоходы будут делать следующие остановки: поляна имени Фрунзе, пляж поляны имени Фрунзе, Подгоры. Время в пути составит около двух часов. Подробнее о расписании движения судов по маршруту «Осипенко — Гаврилова поляна» можно узнать здесь.

Напомним, со снятием ограничений из-за коронавируса в Самаре постепенно начали открываться различные речные направления. Так, по Волге уже можно добраться до Зольного, Винновки, Шелехмети, Солнечной поляны, Ширяево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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