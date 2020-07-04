В Самарской области из-за серьезного ДТП на трассе машины пустили в объезд

4 Июль 2020 2020-07-04T17:09:25+03:00

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, МЧС и медики скорой помощи

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Днем в субботу, 4 июля, в Самарской области произошло серьезное ДТП. После съезда с трассы М-5 в сторону Новосемейкино, по предварительным данным, лоб в лоб столкнулись две легковушки. На месте работают медики скорой помощи, сотрудники МЧС и ДПС.

- Полицейские оказали помощь пострадавшим, обеспечили объезд места ДТП для других транспортных средств. Сейчас они устанавливают очевидцев и обстоятельства аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Кто именно пострадал и насколько серьезные у них травмы, не сообщается. Сотрудникам полиции предстоит собрать необходимый материал, на основе которого они проведут проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU