В Самарской области из-за серьезного ДТП на трассе машины пустили в объезд
Днем в субботу, 4 июля, в Самарской области произошло серьезное ДТП. После съезда с трассы М-5 в сторону Новосемейкино, по предварительным данным, лоб в лоб столкнулись две легковушки. На месте работают медики скорой помощи, сотрудники МЧС и ДПС.
- Полицейские оказали помощь пострадавшим, обеспечили объезд места ДТП для других транспортных средств. Сейчас они устанавливают очевидцев и обстоятельства аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Кто именно пострадал и насколько серьезные у них травмы, не сообщается. Сотрудникам полиции предстоит собрать необходимый материал, на основе которого они проведут проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU