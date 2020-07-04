В Самаре в отреставрированном здании Линдовского городка заработает фехтовальный центр

4 Июль 2020 2020-07-04T17:27:50+03:00

Первую свою тренировку спортсмены должны провести там уже в начале августа

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В Самаре завершили ремонт здания военных казарм Линдовского городка, расположенного на территории стадиона «Торпедо». Несколько лет оно находилось в запущенном состоянии, но в прошлом году его было решено передать СШОР № 17. В субботу, 4 июля, отреставрированное здание посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

- Это здание для самарской школы олимпийского резерва №17 отреставрировано и передается для тренировок и подготовки новых поколений фехтовальщиков. Все это сделано благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова, - отметил Михаил Дегтярев.

Рабочие обновили здание изнутри, а также постарались сохранить его исторический облик: фасады и кирпичную кладку. В здании, где вскоре должен разместиться центр фехтования, несколько зон: тренажерный зал, основной зал для тренировок и восстановительная комната. Предполагается, что одновременно здесь смогут заниматься около 40 спортсменов. Глава региона остался доволен увиденным преображением исторического объекта: «Рад, что все получилось и получилось достойно».

Для центра уже закупили все необходимое оборудование. Сейчас рабочие заканчивают монтировать мебель и устанавливать тренажеры. Первые тренировки юные фехтовальщики должны провести здесь уже в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU