Житель Самары пойдет под суд за попытку подкупить полицейского пиротехникой
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом местный житель, который пытался подкупить полицейского необычной взяткой. Мужчина предлагал стражу порядка пиротехнику.
- По версии следствия, 18 декабря 2019 года обвиняемый передал сотруднику полиции в качестве взятки пиротехнические изделия на общую сумму в 21,9 тыс. рублей. Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за то, что он торговал небезопасной пиротехнической продукцией, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд Железнодорожного района Самары. Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники подразделения регионального Главка.
ИСТОЧНИК KP.RU