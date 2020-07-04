Житель Самары пойдет под суд за попытку подкупить полицейского пиротехникой

4 Июль 2020 2020-07-04T19:42:03+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом местный житель, который пытался подкупить полицейского необычной взяткой. Мужчина предлагал стражу порядка пиротехнику.

- По версии следствия, 18 декабря 2019 года обвиняемый передал сотруднику полиции в качестве взятки пиротехнические изделия на общую сумму в 21,9 тыс. рублей. Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за то, что он торговал небезопасной пиротехнической продукцией, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд Железнодорожного района Самары. Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники подразделения регионального Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU