В Тольятти пьяный водитель на «Калине» сбил насмерть пешехода и влетел в опору

4 Июль 2020 2020-07-04T21:40:10+03:00

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Вечером в субботу, 4 июля, в Тольятти произошло смертельное ДТП. Примерно в 19:30 водитель автомобиля «Лада Калина» сбил пешехода и протаранил опору.

- За рулем легковушки находился 29-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны улицы Спортивной в направлении Приморского бульвара, наехал на пешехода, который стоял у проезжей части. После этого водитель продолжил движение и врезался в световую опору, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

В результате случившегося пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Что касается водителя, то у него, по данным полицейских, имелись явные признаки алкогольного опьянения. В отношении молодого человека стражи порядка собрали административный материал по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU