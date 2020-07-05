2020-07-05T08:20:41+03:00
Спорт

Детский турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в этом году пройдет по версии FIFA 2020

Такое решение приняли из-за коронавируса
Роман АБРАМСКИЙ
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Среди нововведений – конкурсы в соцсетях и викторины на знание истории футбола, ЧМ-2018 и «Крыльев Советов». Также запланированы и другие активности.Среди нововведений – конкурсы в соцсетях и викторины на знание истории футбола, ЧМ-2018 и «Крыльев Советов». Также запланированы и другие активности.
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Традиционный детский турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в этом году пройдет в онлайн-формате. Спортсмены сразятся в FIFA 2020. Такое решение приняли, чтобы не подвергать детей опасности, связанной с коронавирусом. Финал турнира запланирован на август и состоится на «Самара Арене», сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».

- Турнир пройдет в три этапа с 21 июня по 21 августа на трех платформах: PC, Xbox, PlayStation. В турнире могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Первый этап пройдет в городских округах и муниципальных районах Самарской области. На втором этапе пройдут групповые и зональные соревнования. Затем нас ждет масштабный финал региональных соревнований на стадионе «Самара Арена», - говорится в сообщении.

Среди нововведений – конкурсы в соцсетях и викторины на знание истории футбола, ЧМ-2018 и «Крыльев Советов». Также запланированы и другие активности.

- Традиционными останутся мастер-классы от известных футболистов и тренеров, показательные выступления спортивных и творческих коллективов, дружеские матчи и футбольные поединки с почетными гостями турнира. Уже ведутся переговоры с известными спортсменами, болельщиками, тренерами, - рассказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Инна Жичкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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