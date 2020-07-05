2020-07-05T08:29:28+03:00
Общество

Грозу и шквалистый ветер прогнозируют в Самарской области

Горожан просят быть осторожными
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сегодня и завтра синоптики обещают жару и местами грозы.Сегодня и завтра синоптики обещают жару и местами грозы.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области утром и днем в воскресенье, 5 июля, местами ожидают грозу и шквалистый ветер, который будет дуть со скоростью 15-20 км в час. Об этом сообщает «Приволжское УГМС». Жителей региона просят быть осторожными.

В целом же воскресенье обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют +31… +36 и переменную облачность. Местами пройдет дождь.

Жарким будет и начало следующей недели. Днем воздух будет прогреваться до +30… +35. В понедельник местами кратковременный дождь и гроза, а во вторник без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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