Грозу и шквалистый ветер прогнозируют в Самарской области

5 Июль 2020 2020-07-05T08:29:28+03:00

Сегодня и завтра синоптики обещают жару и местами грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самарской области утром и днем в воскресенье, 5 июля, местами ожидают грозу и шквалистый ветер, который будет дуть со скоростью 15-20 км в час. Об этом сообщает «Приволжское УГМС». Жителей региона просят быть осторожными.

В целом же воскресенье обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют +31… +36 и переменную облачность. Местами пройдет дождь.

Жарким будет и начало следующей недели. Днем воздух будет прогреваться до +30… +35. В понедельник местами кратковременный дождь и гроза, а во вторник без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU