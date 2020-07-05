2020-07-05T08:56:16+03:00
Происшествия

Самарчанка нашла в пачке сигарет наркотики и попала за это в суд

Женщина решила оставить «синтетику» для себя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Попалась женщина, когда пила алкоголь около одного из домов на улице Нагорной. В этот момент к ней подошли полицейские.Попалась женщина, когда пила алкоголь около одного из домов на улице Нагорной. В этот момент к ней подошли полицейские.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре будут судить 29-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют по 228 статье УК РФ. Женщина нашла на улице пачку сигарет, в которой оказалось 23 грамма синтетического наркотика N-метилэфедрона, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- 29-летняя подозреваемая признала свою вину в хранении наркотика и рассказала полицейским, что нашла на улице пачку сигарет, решила поднять ее, посмотреть, думая, что там могут быть сигареты. Подняв ее, внутри она обнаружила сверток из фольги, в котором находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Она поняла, что это наркотик и решила оставить его себе для личного употребления, - уточнили в главке.

Попалась женщина, когда пила алкоголь около одного из домов на улице Нагорной. К ней подошли полицейские и она сама призналась, что с собой у нее «синтетика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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