На пляже в Самаре спасли подростка

5 Июль 2020 2020-07-05T10:35:31+03:00

В половине десятого вечера он купался в Волге на Поляне

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В Самаре в субботу, 4 июля, на пляже Поляны имени Фрунзе на Волге спасли 16-летнего подростка. Юноша пошел купаться в районе половины десятого вечера, сообщает ГУ МЧС России по региону. После случившегося спасатели передали ребенка медикам скорой помощи. Подробностей произошедшего в МЧС не рассказали.

- Напоминаем, что выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения. Купание вне оборудованных пляжей запрещено и опасно для жизни. Берегите себя и своих детей! – говорится в сообщении.

К сожалению, в этот же день на воде умер человек. В 14:32 спасатели ПСС вытащили на берег тело 56-летнего мужчины. Он утонул в озере Большое Островное. Это 24-ой случай гибели людей на воде в регионе в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU