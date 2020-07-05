2020-07-05T11:03:47+03:00
Общество

В Самарской области коронавирус выявили у еще 127 человек

Впервые за последние дни количество новых заразившихся перевалило за сотню
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За последние сутки в России выявили 6 736 заболевших COVID-19.За последние сутки в России выявили 6 736 заболевших COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 5 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 127 новых случаев заражения. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5 264 человека.

- За последние сутки в России выявили 6 736 заболевших COVID-19. Больше всего новых заразившихся в Москве – 650 человек. Следом идут Московская область (287 случаев) и Санкт-Петербург (275 случаев), - говорится в сообщении.

За последние сутки в Самарской области из больниц выписали 22 пациентов, у которых ранее нашли COVID-19. Все они поправились, а тесты на коронавирус не выявили заразу в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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