2020-07-05T12:17:04+03:00
Происшествия

В Тольятти на пляже машина сбила 6-летнего ребенка

Мальчика госпитализировали. К счастью, его травма не серьезная
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти в субботу, 4 июля, на пляже полуострова Копылово произошла авария с участием 6-летнего пешехода. Автомобиль «Фольксваген Поло» сбил мальчика на песчаной дороге, когда тот переходил проезжую часть, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- 25-летний водитель «Фольксвагена» в районе пляжа улицы Бурлацкой допустил наезд на 6-летнего пешехода. У ребенка травма головы, он госпитализирован, - говорится в сообщении.

Известно, что травма малыша несерьезная. В момент ДТП мальчик гулял с родителями, семья шла к воде. Машина сбила ребенка на границе парка.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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