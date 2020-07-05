В Тольятти на пляже машина сбила 6-летнего ребенка
В Тольятти в субботу, 4 июля, на пляже полуострова Копылово произошла авария с участием 6-летнего пешехода. Автомобиль «Фольксваген Поло» сбил мальчика на песчаной дороге, когда тот переходил проезжую часть, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
- 25-летний водитель «Фольксвагена» в районе пляжа улицы Бурлацкой допустил наезд на 6-летнего пешехода. У ребенка травма головы, он госпитализирован, - говорится в сообщении.
Известно, что травма малыша несерьезная. В момент ДТП мальчик гулял с родителями, семья шла к воде. Машина сбила ребенка на границе парка.
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU