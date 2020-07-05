2020-07-05T13:50:14+03:00
Общество

Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 127 жителей Самарской области

В лидерах по числу заболевших снова региональная столица
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Самаре за сутки коронавирус нашли у 78 человек.В Самаре за сутки коронавирус нашли у 78 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в Самарской области рассказали, где и как подхватили заразу еще 127 жителей региона, о которых стало известно в воскресенье, 5 июля. Лидер по заболевшим снова областная столица – в Самаре аж 78 новых случаев. Еще 21 заразившийся – из Тольятти, 6 – из Новокуйбышевска, по 4 - из Сызрани и Безенчукского района, по два – из Волжского, Богатовского, Ставропольского, Кошкинского районов, по одному – из Кинеля, Жигулевска, Чапаевска, Приволжского, Нефтегорского и Большечерниговского районов.

- 29 заразившихся выявили при обследовании контактных с ранее заболевшими (24 в Самаре, три в Тольятти и по одному в Сызрани и Безенчукском районе). У 57 человек коронавирус нашли после обследования внебольничной пневмонии и ОРВИ. У 41 жителя региона COVID-19 обнаружили при профилактическом обследовании лиц, у которых нет клинических проявлений болезни, - говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Самарской области коронавирус нашли у 5 264 человек. 58 жителей региона скончались. Выздоровели больше половины – 3 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 127 жителей Самарской области
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