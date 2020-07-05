2020-07-05T15:41:19+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель «Калины» не справился с управлением и сбил насмерть пешехода

Виновник трагедии мог быть пьян
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти вечером в субботу, 4 июля, произошло смертельное ДТП. На улице Маршала Жукова водитель «Лады Калины» сбил 32-летнего мужчину, который шел по тротуару. К сожалению, пешеход скончался.

- В районе 19:30 29-летний мужчина на «Ладе Калине» двигался по улице Маршала Жукова в направлении Приморского бульвара. В районе здания №51 он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, не справился с управлением, наехал на бордюр и сбил пешехода. После этого машина врезалась в контактную опору, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В момент ДТП водитель «Калины» мог быть пьян. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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